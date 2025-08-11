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Garfield Staffel 4

Garfield: Die Glitzer-Schlucht - Teil 1

ORF KidsStaffel 4Folge 22vom 11.08.2025
Garfield: Die Glitzer-Schlucht - Teil 1

Garfield: Die Glitzer-Schlucht - Teil 1Jetzt kostenlos streamen

Garfield Staffel 4

Folge 22: Garfield: Die Glitzer-Schlucht - Teil 1

13 Min.Folge vom 11.08.2025

Garfield hat eine Rolle in einem Western Film! Er spielt den Hilfssheriff von Jon, der den Hauptsheriff spielt. Im Film sorgt die Schnurrbartbande in der Kleinstadt für Unruhe. Die Schurken rauben ein Unternehmen nach dem anderen aus, was der Gesetzeshüter Jon zu verhindern versucht. Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./

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