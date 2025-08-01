Garfield: Verhext - Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Garfield Staffel 4
Folge 6: Garfield: Verhext - Teil 1
13 Min.Folge vom 01.08.2025
Garfield hat mal wieder riesigen Appetit. Um Odies Teil der Pizza auch noch zu verspeisen, trickst er ihn aus und lässt ihn ein Stöckchen auf einem fahrenden Auto jagen. Leider gerät Odie so direkt in die Hände von Abigail. Sie ist die Nichte der Nachbarin und eine echte Hexe! Sie probiert an Odie einen Verwandlungszauber aus, infolgedessen der arme Kerl nicht wiederzuerkennen ist. Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./
