Garfield Staffel 4
Folge 11: Garfield: Blick in die Zukunft
13 Min.Folge vom 05.08.2025
Zwei Wissenschaftler erschaffen eine neue, sehr spezielle Erfindung: eine Brille, mit der man beim Aufsetzen in die Zukunft sehen kann! In einem unachtsamen Moment fällt plötzlich Garfield die Brille in die Hände. Doch die Erfindung kann in den falschen Pfoten ernste Folgen nach sich ziehen! Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc.
