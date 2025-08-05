Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF Kids
Folge vom 05.08.2025

Bei Garfield zu Hause wird heute Besuch empfangen. Jons Nichten verbringen ein paar Tage bei ihnen. Garfield ist nicht erfreut über den Besuch der Zwillinge. Sie sind laut, spielen mit ihm Verkleiden und füttern Garfield - laut seinen Angaben - nicht genug. Doch heute sind die Nichten nicht so aufgedreht wie sonst. Sie wirken sogar traurig. Garfield folgt ihnen inkognito als ihre Cousine Petunia verkleidet auf den Spielplatz und stellt fest, dass die beiden gehänselt werden. Garfield wird kreativ, um ihnen zu helfen. Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc.

ORF Kids
