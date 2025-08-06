Zum Inhalt springenBarrierefrei
Garfield Staffel 4

Garfield: Bellen unerwünscht

ORF KidsStaffel 1Folge 13vom 06.08.2025
12 Min.Folge vom 06.08.2025

Garfield ist sehr genervt von Odies Bellen. Jedes Mal erschreckt er sich. Verzweifelt bestellt er ein Anti-Hundebellen-Halsband. Dieses verspricht, Hunden das Bellen abzutrainieren. Garfield legt es probeweise erst selbst um, um zu sehen, wie es funktioniert. Das Halsband verwendet ziemlich fiese Methoden, um Hunde zum Schweigen zu bringen und Garfield schafft es nicht, es wieder auszuziehen! Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc.

