Garfield Staffel 4
Folge 13: Garfield: Bellen unerwünscht
Folge vom 06.08.2025
Garfield ist sehr genervt von Odies Bellen. Jedes Mal erschreckt er sich. Verzweifelt bestellt er ein Anti-Hundebellen-Halsband. Dieses verspricht, Hunden das Bellen abzutrainieren. Garfield legt es probeweise erst selbst um, um zu sehen, wie es funktioniert. Das Halsband verwendet ziemlich fiese Methoden, um Hunde zum Schweigen zu bringen und Garfield schafft es nicht, es wieder auszuziehen! Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc.
