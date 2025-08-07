Garfield: Miese Maschinen - Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Garfield Staffel 4
Folge 15: Garfield: Miese Maschinen - Teil 2
13 Min.Folge vom 07.08.2025
Jon ist nicht der Einzige, der von seiner künstlichen Intelligenz abhängig ist. Es geht fast allen so, nur Garfield nutzt die Technologie zu seinem Vorteil und vertraut ihr nicht blind. Diesen Ungehorsam will die miese Maschine nicht einfach so auf sich sitzen lassen und befiehlt ihren Robotern, Garfield einzufangen. Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./
