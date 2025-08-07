Garfield: Miese Maschinen - Teil 3Jetzt kostenlos streamen
Garfield Staffel 4
Folge 16: Garfield: Miese Maschinen - Teil 3
13 Min.Folge vom 07.08.2025
Es werden immer mehr Menschen mit Robotersoldaten aus dem Weltall ausgetauscht. Ihre Mission ist es, Garfield auszulöschen, weil er eine Gefahr für die Invasion darstellt. Gleichzeitig formiert sich jedoch eine Rebellengruppe, die die miesen Maschinen aufhalten will. Wird es Garfield gelingen, sich mit ihnen zusammenzutun? Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Garfield Staffel 4
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0