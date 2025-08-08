Zum Inhalt springenBarrierefrei
13 Min.Folge vom 08.08.2025

Einer der Widerstandskämpfer gegen die miesen Maschinen reist auf die Erde und bittet Garfield, mit ihm zu kommen. Er ist ihre letzte Hoffnung, die Unterdrückung der Lebewesen von Master Control zu beenden und seine Invasion der Erde aufzuhalten. Die Reise zum Heimatplaneten des Kämpfers erweist sich jedoch als gefährlicher als gedacht. Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./

