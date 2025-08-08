Garfield: Miese Maschinen - Teil 4Jetzt kostenlos streamen
Garfield Staffel 4
Folge 17: Garfield: Miese Maschinen - Teil 4
13 Min.Folge vom 08.08.2025
Einer der Widerstandskämpfer gegen die miesen Maschinen reist auf die Erde und bittet Garfield, mit ihm zu kommen. Er ist ihre letzte Hoffnung, die Unterdrückung der Lebewesen von Master Control zu beenden und seine Invasion der Erde aufzuhalten. Die Reise zum Heimatplaneten des Kämpfers erweist sich jedoch als gefährlicher als gedacht. Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./
