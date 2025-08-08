Zum Inhalt springenBarrierefrei
Garfield Staffel 4

Staffel 1Folge 18vom 08.08.2025
13 Min.Folge vom 08.08.2025

Garfield und die Rebellen sehen ihre letzte Chance, Master Control von der Weltherrschaft abzuhalten, darin, Zoe zu befreien. Sie ist die Stimme der Smartphones und wird im Hauptquartier gefangen gehalten. Garfield und der Widerstandskämpfer verkleiden sich, um direkt in Höhle des Löwen zu gelangen. Es liegt nun in Garfields Pfoten, seine Freunde zu befreien und die Menschheit zu retten.

