Garfield: Miese Maschinen - Teil 5Jetzt kostenlos streamen
Garfield Staffel 4
Folge 18: Garfield: Miese Maschinen - Teil 5
13 Min.Folge vom 08.08.2025
Garfield und die Rebellen sehen ihre letzte Chance, Master Control von der Weltherrschaft abzuhalten, darin, Zoe zu befreien. Sie ist die Stimme der Smartphones und wird im Hauptquartier gefangen gehalten. Garfield und der Widerstandskämpfer verkleiden sich, um direkt in Höhle des Löwen zu gelangen. Es liegt nun in Garfields Pfoten, seine Freunde zu befreien und die Menschheit zu retten. Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Garfield Staffel 4
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0