ORF KidsStaffel 1Folge 34vom 19.08.2025
13 Min.Folge vom 19.08.2025

Im Park haben eine Eulen-Mama und ihr Küken eine Diskussion. Obwohl Eulen eigentlich nachtaktiv sind, will das Eulen-Kind unbedingt tagsüber die Welt erkunden. Also schleicht sich die kleine Eule fort und geht auf Abenteuersuche. Die besorgte Mutter sucht sofort nach dem Küken und findet stattdessen Garfield. Wegen ihrer schlechten Augen hält sie ihn irrtümlich für ihren Sohn und nimmt ihn mit nach Hause. Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./

ORF Kids
