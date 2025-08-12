Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Garfield Staffel 4

Garfield: Die Glitzer-Schlucht - Teil 2

ORF KidsStaffel 4Folge 23vom 12.08.2025
Garfield: Die Glitzer-Schlucht - Teil 2

Garfield: Die Glitzer-Schlucht - Teil 2Jetzt kostenlos streamen

Garfield Staffel 4

Folge 23: Garfield: Die Glitzer-Schlucht - Teil 2

14 Min.Folge vom 12.08.2025

Sheriff Jon macht sich auf die Suche nach der Schnurrbartbande, die ihr Unheil in der Stadt treibt. Sein einziger Anhaltspunkt, ist, dass die Mitglieder Schnurrbärte tregen. Inzwischen sollen seine Hilfssheriffs Garfield und Odie auf den Laden aufpassen. In ihrer Mittagspause lernen sie jedoch den gefährlichsten Kater des Ortes kennen. Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Garfield Staffel 4
ORF Kids
Garfield Staffel 4

Garfield Staffel 4

Alle 1 Staffeln und Folgen