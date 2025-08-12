Garfield: Die Glitzer-Schlucht - Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Garfield Staffel 4
Folge 23: Garfield: Die Glitzer-Schlucht - Teil 2
14 Min.Folge vom 12.08.2025
Sheriff Jon macht sich auf die Suche nach der Schnurrbartbande, die ihr Unheil in der Stadt treibt. Sein einziger Anhaltspunkt, ist, dass die Mitglieder Schnurrbärte tregen. Inzwischen sollen seine Hilfssheriffs Garfield und Odie auf den Laden aufpassen. In ihrer Mittagspause lernen sie jedoch den gefährlichsten Kater des Ortes kennen. Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./
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Garfield Staffel 4
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