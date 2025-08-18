Zum Inhalt springenBarrierefrei
Garfield Staffel 4

Garfield: Das Schweigen der Schäfchen

ORF KidsStaffel 4Folge 32vom 18.08.2025
Garfield: Das Schweigen der Schäfchen

13 Min.Folge vom 18.08.2025

Garfield hat Probleme einzuschlafen. Das viele Essen und die vielen Tassen an Kaffee kurz vorm Zubettgehen waren wohl doch keine gute Idee. Er probiert es mit dem bekannten Trick, Schafe zu zählen, doch er wird einfach nicht müde. Der Sandmann ist enttäuscht von seinen Schäfchen. Sie erfüllen ihre Aufgabe nicht, weshalb er sie feuert. Die Wolltiere wollen sich das nicht gefallen lassen und schmieden einen traumhaften Plan... Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./

