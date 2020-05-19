Zum Inhalt springenBarrierefrei
Genial daneben - Das Quiz

SAT.1
Folge vom 19.05.2020
Torsten Sträter & Silvia Schneider

Torsten Sträter & Silvia SchneiderJetzt kostenlos streamen

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 19.05.2020: Torsten Sträter & Silvia Schneider

43 Min.Folge vom 19.05.2020

Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Das große "Tiere" Special. Mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Zusammen mit Torsten Sträter und Silvia Schneider stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen aus der Welt der Tiere. Die Fragesteller können bis zu 5.000 Euro gewinnen.

