Genial daneben - Das Quiz

SAT.1
Folge vom 25.08.2020
P. M. Krause & Kunze TS

P. M. Krause & Kunze TSJetzt kostenlos streamen

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 25.08.2020: P. M. Krause & Kunze TS

43 Min.Folge vom 25.08.2020

Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Zwei Teams stellen mit Hugo Egon Balder kuriose Fragen an das Comedy-Panel: Ruth Moschner, Wigald Boning, Pierre M. Krause und Janine Kunze. Gelingt es den Teams, die Prominenten in die Irre zu führen, gewinnen sie bis zu 5.000 Euro. Bildrechte: SAT.1.

