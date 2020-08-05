Folge vom 05.08.2020
Genial daneben - Das Quiz
Folge vom 05.08.2020: Strate & Wagner Musik
43 Min.Folge vom 05.08.2020
Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Das große Musik-Special - mit Hugo Egon Balder, Ruth Moschner und Wigald Boning. Zusammen mit Johannes Strate und Jasmin Wagner stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen aus dem Bereich Musik. Die Fragesteller können bis zu 5.000 Euro gewinnen. Bildrechte: Sat.1.
