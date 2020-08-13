Folge vom 13.08.2020
Genial daneben - Das Quiz
Folge vom 13.08.2020: Knopp & Krüger
43 Min.Folge vom 13.08.2020Ab 12
"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Ruth Moschner und Wigald Boning. Heute zu Gast: Matze Knop und Mike Krüger. Die Herausforderung: auf skurrile Zuschauerfragen, die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen. Bildrechte: SAT.1.
