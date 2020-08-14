Folge vom 14.08.2020
Genial daneben - Das Quiz
Folge vom 14.08.2020: Feller & Sträter 4
Folge vom 14.08.2020
Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Zwei Teams stellen mit Hugo Egon Balder kuriose Fragen an das Comedy-Panel: Hella von Sinnen, Wigald Boning, Lisa Feller und Torsten Sträter. Gelingt es den Teams, die Prominenten in die Irre zu führen, gewinnen sie bis zu 5.000 Euro. Bildrechte: SAT.1.
