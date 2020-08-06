Folge vom 06.08.2020
Genial daneben - Das Quiz
Folge vom 06.08.2020: Zietlow & Kessler
43 Min.Folge vom 06.08.2020
"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Ruth Moschner und Wigald Boning. Heute zu Gast: Sonja Zietlow und Michael Kessler. Die Herausforderung: auf skurrile Zuschauerfragen, die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen. Bildrechte: Sat.1.
