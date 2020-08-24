Zum Inhalt springenBarrierefrei
Genial daneben - Das Quiz

SAT.1Folge vom 24.08.2020
Meijer & Calmund

Folge vom 24.08.2020: Meijer & Calmund

43 Min.Folge vom 24.08.2020

"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Ruth Moschner und Wigald Boning. Heute zu Gast: Erik Meijer und Reiner Calmund. Die Herausforderung: auf skurrile Zuschauerfragen, die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen. Bildrechte: SAT.1.

