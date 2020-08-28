Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Folge vom 28.08.2020
Folge vom 28.08.2020: Hertel & Lippert DDR

43 Min.Folge vom 28.08.2020

Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Das große DDR-Special - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Zusammen mit Wolfgang Lippert und Stefanie Hertel stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen zur DDR. Die Fragesteller können bis zu 5.000 Euro gewinnen. Bildrechte: SAT.1.

