Folge vom 28.08.2020
Genial daneben - Das Quiz
Folge vom 28.08.2020: Hertel & Lippert DDR
43 Min.Folge vom 28.08.2020
Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Das große DDR-Special - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Zusammen mit Wolfgang Lippert und Stefanie Hertel stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen zur DDR. Die Fragesteller können bis zu 5.000 Euro gewinnen. Bildrechte: SAT.1.
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
0
