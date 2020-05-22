Folge vom 22.05.2020
Judith Richter & Max GiermannJetzt kostenlos streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge vom 22.05.2020: Judith Richter & Max Giermann
43 Min.Folge vom 22.05.2020Ab 12
Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Zwei Teams stellen mit Hugo Egon Balder, kuriose Fragen an das Comedy-Panel: Ruth Moschner, Wigald Boning, Judith Richter und Max Giermann. Gelingt es den Teams, die Prominenten in die Irre zu führen, gewinnen sie bis zu 5.000 Euro.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1