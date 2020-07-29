Folge vom 29.07.2020
Folge vom 29.07.2020: Petridou & Petszokat
Folge vom 29.07.2020
Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Das große 20er-Jahre Special - mit Hugo Egon Balder, Ruth Moschner und Wigald Boning. Zusammen mit Panagiota Petridou und Oliver Petszokat stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen aus den 20ern. Die Fragesteller können bis zu 5.000 Euro gewinnen. Bildrechte: Sat.1.
