Genial daneben - Das Quiz

SAT.1Folge vom 25.05.2020
Ingo Appelt & Larissa Rieß

Ingo Appelt & Larissa Rieß

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 25.05.2020: Ingo Appelt & Larissa Rieß

43 Min.Folge vom 25.05.2020Ab 12

Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Zwei Teams stellen mit Hugo Egon Balder kuriose Fragen an das Comedy-Panel: Hella von Sinnen, Wigald Boning, Ingo Appelt und Larissa Rieß. Gelingt es den Teams die Prominenten in die Irre zu führen, gewinnen sie bis zu 5.000 Euro.

