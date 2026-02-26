Eskalierter Beziehungsstreit - German Cop Jeff muss eingreifenJetzt kostenlos streamen
German Cops
Folge 2: Eskalierter Beziehungsstreit - German Cop Jeff muss eingreifen
44 Min.Folge vom 05.03.2026Ab 12
In Montgomery County wird German Cop Jeff zu einem eskalierten Beziehungsstreit gerufen. Eine betrunkene Frau muss in die Klinik gebracht werden. Zeitgleich entdeckt Sergeant Harry in Ontario einen verdächtigen Autofahrer. Die Situation spitzt sich zu, als im Wagen eine Waffe gefunden wird. Wird der Fahrer kooperieren oder droht die Lage außer Kontrolle zu geraten?
Genre:Reality
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins