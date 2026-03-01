Zum Inhalt springenBarrierefrei
German Cops

Kabel EinsStaffel 1Folge 4vom 19.03.2026
Folge 4: Mit den German Cops auf Verfolgungsjagd auf US-Straßen

45 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 16

Spannung pur in Englewood und Montgomery County! Streifenpolizistin Heidi verfolgt ein verdächtiges Fahrzeug, doch am Steuer sitzt nicht der Gesuchte. Trotzdem erwartet den Fahrer eine Überraschung... Gleichzeitig jagt German Cop Jeff mit seinem Team einen Autodieb. Die Verfolgung eskaliert: Ein Unfall, Streit im Team und plötzlich flüchtet der Verdächtige zu Fuß. Können die Beamten ihn noch stellen?

Kabel Eins
