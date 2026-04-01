Alkohol am Steuer - German Cop Heidi greift einJetzt kostenlos streamen
German Cops
Folge 7: Alkohol am Steuer - German Cop Heidi greift ein
44 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12
German Cop Heidi zieht in Englewood eine Autofahrerin aus dem Verkehr - der Alkoholtest lässt keinen Zweifel offen. Währenddessen schmiedet der deutsche Sergeant Harry in Ontario große Pläne: Eine ausgedehnte Motorradtour durch Europa schwebt ihm vor. Doch seine Frau Shannon ist skeptisch und zögert. Während Harry alles versucht, um sie zu überzeugen, steht die Frage im Raum: Werden die beiden auf einen gemeinsamen Nenner kommen?
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German Cops
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Kabel Eins