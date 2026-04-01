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German Cops

Alkohol am Steuer - German Cop Heidi greift ein

Kabel EinsStaffel 1Folge 7vom 16.04.2026
Alkohol am Steuer - German Cop Heidi greift ein

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German Cops

Folge 7: Alkohol am Steuer - German Cop Heidi greift ein

44 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12

German Cop Heidi zieht in Englewood eine Autofahrerin aus dem Verkehr - der Alkoholtest lässt keinen Zweifel offen. Währenddessen schmiedet der deutsche Sergeant Harry in Ontario große Pläne: Eine ausgedehnte Motorradtour durch Europa schwebt ihm vor. Doch seine Frau Shannon ist skeptisch und zögert. Während Harry alles versucht, um sie zu überzeugen, steht die Frage im Raum: Werden die beiden auf einen gemeinsamen Nenner kommen?

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