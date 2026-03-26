Seargeant Harry wird auf seine Außendienstqualifikation getestetJetzt kostenlos streamen
German Cops
Folge 5: Seargeant Harry wird auf seine Außendienstqualifikation getestet
43 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12
In Ontario muss Sergeant Harry ein entscheidendes Schießtraining samt Qualifikationstest bestehen, um weiterhin im Außendienst arbeiten zu dürfen. German Cop Jeff wird unterdessen zu einem Ladendiebstahl nach Montgomery County berufen und versucht, den Täter auf der Straße festzunehmen. Abseits der Einsätze bietet Jeff private Einblicke in seinen Familienalltag mit seiner mexikanischen Ehefrau.
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German Cops
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins