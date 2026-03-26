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German Cops

Seargeant Harry wird auf seine Außendienstqualifikation getestet

Kabel EinsStaffel 1Folge 5vom 26.03.2026
Seargeant Harry wird auf seine Außendienstqualifikation getestet

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German Cops

Folge 5: Seargeant Harry wird auf seine Außendienstqualifikation getestet

43 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12

In Ontario muss Sergeant Harry ein entscheidendes Schießtraining samt Qualifikationstest bestehen, um weiterhin im Außendienst arbeiten zu dürfen. German Cop Jeff wird unterdessen zu einem Ladendiebstahl nach Montgomery County berufen und versucht, den Täter auf der Straße festzunehmen. Abseits der Einsätze bietet Jeff private Einblicke in seinen Familienalltag mit seiner mexikanischen Ehefrau.

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