Ehrengarde für einen verunglückten KollegenJetzt kostenlos streamen
German Cops
Folge 8: Ehrengarde für einen verunglückten Kollegen
45 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12
Sergeant Harry koordiniert in Ontario eine umfangreiche Verkehrskontrolle, die zu mehreren Beschlagnahmungen und einer Festnahme führt. Parallel dazu organisiert er die Sicherheitsmaßnahmen für die Beisetzung eines gefallenen Kollegen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
German Cops
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Kabel Eins