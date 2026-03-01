Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 1Folge 3vom 12.03.2026
44 Min.Folge vom 12.03.2026Ab 12

Sergeant Harry erlebt in Ontario einen kuriosen Einsatz: Ein Autofahrer fährt ahnungslos mit einem abgerissenen Tankschlauch umher. Doch die wahre Herausforderung wartet in Englewood auf die deutsche Polizistin Heidi. Als Verhandlungsexpertin muss sie einen bewaffneten Mann zur Aufgabe bewegen, der sich in einem Haus verschanzt hat. Kann sie die gefährliche Situation entschärfen, oder wird das SWAT-Team eingreifen müssen?

Kabel Eins
