Hinter den Kulissen der ersten Haute Couture Fashion-ShowJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel Stories
Folge 3: Hinter den Kulissen der ersten Haute Couture Fashion-Show
43 Min.Folge vom 22.02.2025Ab 12
Exklusives Fitting mit Designerin Lessja Verlingieri und nervenaufreibende Fashionshow. "Germany's Next Topmodel Stories" zeigt Backstage-Geheimnisse: Wie bereiten sich die Models auf Haute Couture vor? Und: Heidi Klum eröffnet Pizzeria in New York!
Weitere Folgen in Staffel 1
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Germany's Next Topmodel Stories
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn