Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Actionreiche Woche mit Western-Walk, Casting & "Bergretter"-Dreh!

ProSiebenStaffel 20Folge 15vom 10.04.2025
Actionreiche Woche mit Western-Walk, Casting & "Bergretter"-Dreh!

Actionreiche Woche mit Western-Walk, Casting & "Bergretter"-Dreh!Jetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 15: Actionreiche Woche mit Western-Walk, Casting & "Bergretter"-Dreh!

123 Min.Folge vom 10.04.2025Ab 12

In einer actionreichen Folge erleben die Models den stressigen Jetset-Alltag eines Models. Nach der Berlin Fashion Week reisen einige nach L.A. Schauspieler Sebastian Ströbel leitet ein Acting-Workshop, gefolgt von einem Videoshooting für "Der Bergretter". Beim Intimissimi-Casting wird das das Gesicht für die neue Kampagne gesucht. Den Höhepunkt bildet ein Western-Walk mit Paris Jackson als Gastjurorin.

Weitere Folgen in Staffel 20

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen