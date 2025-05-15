Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Drag-Edition! Die Models zeigen ihre schillerndste Seite

ProSiebenStaffel 20Folge 20vom 15.05.2025
Drag-Edition! Die Models zeigen ihre schillerndste Seite

Drag-Edition! Die Models zeigen ihre schillerndste SeiteJetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 20: Drag-Edition! Die Models zeigen ihre schillerndste Seite

123 Min.Folge vom 15.05.2025Ab 12

Heidi Klum hat für ihre Models eine ganz besondere Überraschung: Die Drag-Edition steht an! Die GNTM-Kandidat:innen müssen zeigen, dass sie echte Verwandlungskünstler sind. Aber das ist noch nicht alles: Einige Models bekommen die Chance, sich einen Platz in der neuen SAMSUNG-Kampagne zu sichern.

Weitere Folgen in Staffel 20

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen