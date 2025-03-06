Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben Staffel 20 Folge 7 vom 06.03.2025
139 Min. Folge vom 06.03.2025 Ab 12

Die Umstyling-Folge ist immer eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Während die Kandidatinnen nervös auf den Salonstühlen sitzen, liegt Spannung in der Luft. Sie haben keine Ahnung, welche Verwandlungen Heidi Klum für sie geplant hat. Wird es ein dramatischer Schnitt, eine kräftige neue Farbe oder etwas völlig Unerwartetes sein? Doch nicht jede Kandidatin wird sich verändern - Heidi Klum wählt sorgfältig diejenigen aus, deren Potenzial ihrer Meinung nach gesteigert werden kann.

