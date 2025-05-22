Oscar-Glamour & Einzug in die Top 10Jetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 21: Oscar-Glamour & Einzug in die Top 10
121 Min.Folge vom 22.05.2025Ab 12
Oscar-Glamour bei #GNTM! Heidi Klum nimmt einige Models mit zur Oscar-Party, eingekleidet in Roben von Kilian Kerner. Beim Foto-Shooting zeigen die Kandidat:innen viel Haut, mit Airbrush-Tattoos von Artist Grace x Lovejoy stehen sie vor der Linse von Starfotograf Brian Bowen Smith. Dean & Dan Caten (DSQUARED2) helfen Heidi bei der Entscheidung.
Weitere Folgen in Staffel 20
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen