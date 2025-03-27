Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Neue Dynamik in L.A.: Boys & Girls treffen aufeinander

ProSiebenStaffel 20Folge 13vom 27.03.2025
Neue Dynamik in L.A.: Boys & Girls treffen aufeinander

Neue Dynamik in L.A.: Boys & Girls treffen aufeinanderJetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 13: Neue Dynamik in L.A.: Boys & Girls treffen aufeinander

98 Min.Folge vom 27.03.2025Ab 12

Die Kandidaten und Kandidatinnen - eine kleine Gruppe nach der anderen - ziehen in ihr neues Zuhause für die nächsten Wochen: ein Penthouse in L.A. Dort treffen die Männer und Frauen zum ersten Mal aufeinander. Die Models müssen selbst entscheiden, wer mit wem in ein Zimmer zieht. Car-Wash-Shooting mit einer Ikone: Die Star-Fotografin Ellen von Unwerth fotografiert die Models mit Seifenlauge uns Schwämmen. Doch vorher müssen sie sich selbstständig in Paare aufteilen.

Weitere Folgen in Staffel 20

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen