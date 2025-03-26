Castings, Castings, Castings! Wer sichert sich die Jobs?Jetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 12: Castings, Castings, Castings! Wer sichert sich die Jobs?
130 Min.Folge vom 26.03.2025Ab 12
Für die #GNTM-Boys wird es ernst: Die ersten Castings stehen an, und damit die Chance auf echte Jobs. Dann treten auch die Männer ihre Reise nach L.A. an. Doch bevor sie in das Penthouse einziehen dürfen, müssen sie sich auf dem Laufsteg beweisen.
Weitere Folgen in Staffel 20
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen