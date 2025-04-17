Zum Inhalt springenBarrierefrei
Germany's Next Topmodel

Staub, Wind & Tränen! "Mad Max"-Abenteuer in der Wüste

ProSiebenStaffel 20Folge 16vom 17.04.2025
Staub, Wind & Tränen! "Mad Max"-Abenteuer in der Wüste

Staub, Wind & Tränen! "Mad Max"-Abenteuer in der WüsteJetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 16: Staub, Wind & Tränen! "Mad Max"-Abenteuer in der Wüste

124 Min.Folge vom 17.04.2025Ab 12

Von High Fashion zu High Adventure! In der 16. Folge erwartet die Models ein Kontrastprogramm der Extraklasse. Zuerst gilt es, beim Pandora-Casting zu glänzen. Danach geht es in die Wüste für ein episches "Mad Max"-Shooting. Und als krönenden Abschluss: Eine Nacht im Zelt unter dem funkelnden Wüstenhimmel. Glamour und Abenteuer pur!

