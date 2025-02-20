Glamour, Drama, Laufsteg-Angst! Wer meistert die erste Fashion-Show?Jetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 3: Glamour, Drama, Laufsteg-Angst! Wer meistert die erste Fashion-Show?
127 Min.Folge vom 20.02.2025Ab 12
Heidi Klum setzt die Jubiläumsstaffel mit einem glamourösen Highlight fort! Beim exklusiven Fitting von Designerin Lessja Verlingieri müssen die Models ihr Können unter Beweis stellen. Das amerikanische Supermodel Kristen McMenamy gibt den Kandidatinnen wertvolle Tipps, während die Spannung steigt und die Models sich einer nervenaufreibenden Fashionshow stellen. Wer wird die Herausforderungen meistern und sich einen Platz in der nächsten Runde sichern?
