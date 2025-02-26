Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 20Folge 4vom 26.02.2025
98 Min.Folge vom 26.02.2025Ab 12

It's Showtime! Die männlichen Models treten zu ihrer ersten großen Fashionshow an - und sie hat es in sich! Ausgestattet von Karl Lagerfeld-Chefdesigner Hun Kim präsentieren die Kandidaten die ikonischen Designs auf dem Laufsteg. Das tschechische Supermodel Eva Herzigová ist dabei, gibt letzte Tipps und verfolgt gemeinsam mit Heidi Klum die Show. Doch der Druck ist hoch: Wer hat das Zeug, die Jury zu begeistern und sich seinen Platz im Modelhaus zu sichern?

