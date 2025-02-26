Ikonisch! Die Männermodels präsentieren Karl-Lagerfeld-DesignsJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 4: Ikonisch! Die Männermodels präsentieren Karl-Lagerfeld-Designs
98 Min.Folge vom 26.02.2025Ab 12
It's Showtime! Die männlichen Models treten zu ihrer ersten großen Fashionshow an - und sie hat es in sich! Ausgestattet von Karl Lagerfeld-Chefdesigner Hun Kim präsentieren die Kandidaten die ikonischen Designs auf dem Laufsteg. Das tschechische Supermodel Eva Herzigová ist dabei, gibt letzte Tipps und verfolgt gemeinsam mit Heidi Klum die Show. Doch der Druck ist hoch: Wer hat das Zeug, die Jury zu begeistern und sich seinen Platz im Modelhaus zu sichern?
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
12
Copyrights:© ProSieben
