Tränen lügen nicht! Wer überzeugt mit echten Gefühlen vor der Kamera?

ProSiebenStaffel 20Folge 5vom 27.02.2025
134 Min.Folge vom 27.02.2025Ab 12

Heute stehen die Models vor einer besonderen Herausforderung: Beim Fotoshooting mit Fotograf Lado Alexi sollen Tränen kullern - keine leichte Aufgabe für die Nachwuchsmodels. Auf dem Laufsteg geht es beim Butterfly-Walk wieder fröhlicher zu. Bestückt mit Schmetterlingsflügel müssen die Kandidatinnen grazil über den Laufsteg schreiten. Wer überzeugt Heidi Klum und ihre Gastjurorin, das niederländische Model Romee Strijd, und wer lässt am Ende die Schmetterlingsflügel hängen?

ProSieben
