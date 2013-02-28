Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auftakt in Dubai

ProSiebenStaffel 8Folge 1vom 28.02.2013
Folge 1: Auftakt in Dubai

96 Min.Folge vom 28.02.2013Ab 12

Wer das Shooting in Deutschland bei Schneetreiben und Eiseskälte übersteht, steigt aus dem Abendkleid raus und direkt in den Flieger. Ziel für Heidi und ihre Mädchen ist Dubai. Hier geht's ums Ganze: Auf dem Catwalk überzeugen und weiter um die Welt oder zurück nach Deutschland. 25 Mädchen haben in diesem Jahr die Chance, "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" als Karrieresprungbrett zu nutzen - internationale Designer, Catwalks und Kampagnen warten.

ProSieben
