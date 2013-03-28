Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Die Film-Edition

ProSiebenStaffel 8Folge 5vom 28.03.2013
Die Film-Edition

Die Film-EditionJetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 5: Die Film-Edition

95 Min.Folge vom 28.03.2013Ab 12

Wem rollen Heidi Klum, Thomas Hayo und Enrique Badulescu den roten Teppich aus? In der "Film-Edition" dreht sich alles um das Schauspieltalent der Nachwuchsmodels. Tränen, Wutausbrüche und sexy Posen sind gefragt - und das auf Knopfdruck. Um ihre Schauspiel-Laien in Starlets zu verwandeln, holt Heidi Klum sich tatkräftige Unterstützung aus Hollywood.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen