Germany's Next Topmodel
Folge 5: Die Film-Edition
95 Min.Folge vom 28.03.2013Ab 12
Wem rollen Heidi Klum, Thomas Hayo und Enrique Badulescu den roten Teppich aus? In der "Film-Edition" dreht sich alles um das Schauspieltalent der Nachwuchsmodels. Tränen, Wutausbrüche und sexy Posen sind gefragt - und das auf Knopfdruck. Um ihre Schauspiel-Laien in Starlets zu verwandeln, holt Heidi Klum sich tatkräftige Unterstützung aus Hollywood.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
