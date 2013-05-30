Germany's Next Topmodel
Folge 14: Das Finale
108 Min.Folge vom 30.05.2013Ab 12
Live-Finale in Mannheim! Heidi Klum und ihre Jurykollegen Thomas Hayo und Enrique Badulescu küren "Germany's Next Topmodel" 2013 in der Mannheimer SAP Arena.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen