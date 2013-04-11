Germany's Next Topmodel
Folge 7: Die Casting-Edition
98 Min.Folge vom 11.04.2013Ab 12
Im "Big Apple" werden Modelträume wahr! In der "Casting-Edition" stellt Heidi Klum ihre Mädchen auf den Prüfstand und entlässt sie in den realen Mode-Zirkus von New York. Wer kann auf dem rauen Pflaster der Millionen-Metropole bestehen? Wer kann sich beim Casting-Marathon einen der begehrten Jobs sichern? Und wer bekommt sogar die Chance auf der Fashion Week zu glänzen?
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen