Germany's Next Topmodel
Folge 3: Das Umstyling
96 Min.Folge vom 14.03.2013Ab 12
Spieglein, Spieglein an der Wand ... Kaum in Los Angeles angekommen, dürfen die Nachwuchs-Models in die Beauty-Welt Hollywoods eintauchen. Make-up-Teaching, Maniküre und der neue Haarschopf warten - das große Feilschen um die Frisuren inklusive. Einmal an den neuen Topmodel-Look gewöhnt, strahlen die Mädchen beim anschließenden Sedcard-Shooting mit Juror Enrique Badulescu um die Wette ...
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen