ProSiebenStaffel 8Folge 11vom 09.05.2013
98 Min.Folge vom 09.05.2013Ab 12

Aloha Hawaii! In der "Editorial Edition" zieht es Heidis Mädchen auf die Trauminsel. Nach einem ersten Strandbesuch folgt jedoch der Albtraum: eine Wanderung zum Dschungel-Camp! Dort angekommen verkündet Heidi ihren Mädchen, am gemütlichen Lagerfeuer, die Challenge des nächsten Tages. Jedes Mädchen muss sich bei einem komplett unterschiedlichen Shooting - vor Enriques Linse - perfekt in Szene setzen. Wer überzeugt die Jury als starke Amazone oder sexy Bondgirl?

ProSieben
