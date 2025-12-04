Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 1: Das Erbe meiner Mutter
41 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12
Nachdem Melinda auf der Festwiese mehreren Kindern das Leben gerettet hat, wird sie nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus von der Gemeinde geehrt. Ein anwesender Pressefotograf stellt bei der Entwicklung seiner Fotos fest, dass außer Melinda noch eine weitere Person auf den Bildern zu sehen ist. Melinda glaubt, es handele sich um den Geist, der sie seit kurzem heimsucht ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren