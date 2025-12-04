Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 3Folge 1vom 04.12.2025
41 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12

Nachdem Melinda auf der Festwiese mehreren Kindern das Leben gerettet hat, wird sie nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus von der Gemeinde geehrt. Ein anwesender Pressefotograf stellt bei der Entwicklung seiner Fotos fest, dass außer Melinda noch eine weitere Person auf den Bildern zu sehen ist. Melinda glaubt, es handele sich um den Geist, der sie seit kurzem heimsucht ...

sixx
