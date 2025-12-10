Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Die Verehrerin

sixxStaffel 3Folge 11vom 10.12.2025
Die Verehrerin

Die VerehrerinJetzt kostenlos streamen

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 11: Die Verehrerin

41 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12

Ned ist an einer neuen Highschool tätig und bittet Melinda um Hilfe, als er das Gefühl hat, dass dort etwas Gespenstisches vor sich geht. Die unheimlichen Vorfälle stehen im Zusammenhang mit einem jungen Mädchen namens Lucy, deren Bruder Travis vor Kurzem gestorben ist. Die anderen Schüler glauben, dass Lucy schuld an seinem Tod ist. Doch Melinda sieht, dass Travis' Geist Jagd auf zwei andere Klassenkameraden macht ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
sixx
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Alle 2 Staffeln und Folgen