Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 11: Die Verehrerin
41 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12
Ned ist an einer neuen Highschool tätig und bittet Melinda um Hilfe, als er das Gefühl hat, dass dort etwas Gespenstisches vor sich geht. Die unheimlichen Vorfälle stehen im Zusammenhang mit einem jungen Mädchen namens Lucy, deren Bruder Travis vor Kurzem gestorben ist. Die anderen Schüler glauben, dass Lucy schuld an seinem Tod ist. Doch Melinda sieht, dass Travis' Geist Jagd auf zwei andere Klassenkameraden macht ...
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
