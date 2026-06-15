Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 6: Geisterbilder
41 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Claudia Pollili, eine renommierte Kunstprofessorin, weckt die Aufmerksamkeit von Professor Rick Payne. Er fühlt sich sehr zu ihr hingezogen, merkt jedoch, dass die Fotografie-Expertin ein mysteriöses Geheimnis mit sich herumträgt: Sie ist auf keinem Foto, das von ihr gemacht wird, zu sehen. Melinda findet heraus, dass Claudia mit einem ihrer Studenten ein Verhältnis hatte. Seine Freundin Sophie hatte sich deshalb das Leben genommen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2005 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 2: 2006 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 3: 2007 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 4: 2008 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 5: 2009 ABC/ABC Studios. All rights reserved.
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