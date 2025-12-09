Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Der Wunschzettel

sixxStaffel 3Folge 10vom 09.12.2025
Der Wunschzettel

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 10: Der Wunschzettel

43 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 12

Der Geschäftsmann William Tayler wird von einem Geist bedrängt, der sich für Santa Claus hält. Dieser Geist besitzt den Wunschzettel eines Jungen, der endlich mehr Zeit mit seinem Vater verbringen möchte - und er hält Tayler fälschlicherweise für diesen vielbeschäftigten Dad. Doch mit Melindas Hilfe kann schließlich aufgedeckt werden, dass der Geist selbst dieser gesuchte Vater ist: Er ließ die Familie im Stich, als sein Sohn geboren wurde, und starb einige Jahre später ...

